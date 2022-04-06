Chelsea Real Madrid maçı CANLI İZLE (Chelsea-Real Madrid canlı anlatım) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Chelsea sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Maviler bu maçı kazanıp rövanş öncesi avantaj elde etmek isterken, Madrid temsilcisi ise taraftarının önüne iyi bir skorla gitmek istiyor. Chelsea-Real Madrid maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 21:56