UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
CHELSEA REAL MADRID İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, James, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Havertz, Pulisic.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
📺CHELSEA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Chelsea ile Real Madrid arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
CHELSEA'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU
İngiliz temsilcisi son 16 turunda Lille ile karşı karşıya geldi. Chelsea 2-0 ve 2-1'lik skorlarla Fransız temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.
REAL MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU
Real Madrid son 16 turunda PSG ile kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar ilk maçı 1-0 kaybetmesine karşın rövanşı 3-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.