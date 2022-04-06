🏆CHELSEA - REAL MADRID CANLI İZLE! Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

🏆CHELSEA - REAL MADRID CANLI İZLE! Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI İZLE - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea - Real Madrid maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 09:56