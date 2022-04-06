UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerde devam ediyor.
Çeyrek final maçında Avrupa'nın iki dev kulübü Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Chelsea - Real Madrid maçı 6 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
CHELSEA - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius