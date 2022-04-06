UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerde devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yöniyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
VILLARREAL - BAYERN MÜNİH 11'LER
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski.
VILLARREAL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Villarreal - Bayern Münih maçı 6 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.