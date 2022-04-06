UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerde devam ediyor.
Çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
VILLARREAL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Villarreal - Bayern Münih maçı 6 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
VILLARREAL - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Estupinan; Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Moreno
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski
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