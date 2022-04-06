🏆VILLARREAL - BAYERN MÜNİH CANLI İZLE! Villarreal - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

🏆VILLARREAL - BAYERN MÜNİH CANLI İZLE! Villarreal - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

VILLARREAL - BAYERN MÜNİH MAÇI İZLE - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal ile Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, Villarreal - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal - Bayern Münih maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 10:13