UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Çeyrek final ilk maçında Benfica ile Liverpool, Estadio da Luz'da karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BENFICA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Benfica - Liverpool maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Silva, Everton, Ramos, Nunez.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Mane, Salah, Diaz.