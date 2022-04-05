UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Manchester City sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Manchester temsilcisi bu maçı kazanıp rövanş öncesi avantaj elde etmek isterken, Madrid ekibi ise taraftarının önüne iyi bir skorla gitmek istiyor. Manchester City-Atletico Madrid maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz temsilcisi Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID İLK 11'LER:

M. City: Ederson, Stones, Ake, Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling.

A. Madrid: Oblak, Felipe, Savic, Reinildo, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Llorente, Koke, Felix, Griezmann.





📺MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Atletico Madrid arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

M. CITY'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU

Manchester City son 16 turunda Sporting ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 5-0 ve 0-0'lık skorlarla Portekiz temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.

A. MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU

Atletico Madrid son 16 turunda Manchester United ile kozlarını paylaştı. İspanyol temsilcisi 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla İngiliz ekibini eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.