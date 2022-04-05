CANLI İZLE 📺 | Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE 📺 | Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Liverpool çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Benfica - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 10:30