UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MANCHESTER CITY - SPORTING LIZBON MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus.
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Neto, Porro, Ugarte, Tabata, Reis, Sarabia, Slimani, Paulinho.
MANCHESTER CITY - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Sporting Lizbon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanacak.