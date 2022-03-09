Manchester City - Sporting Lizbon maçı CANLI İZLE (Manchester City - Sporting Lizbon canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ilk maçı 5-0 gibi net bir skor ile kazanmıştı. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 22:55