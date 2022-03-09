Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ilk maçı 5-0 gibi net bir skor ile kazanmıştı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 09:28