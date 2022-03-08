UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Bayern Münih, evinde Salzburg'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAYERN MÜNIH – SALZBURG 11'LER:
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski
Salzburg: Köhn, Kristensen, Wöber, Solet, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi
BAYERN MÜNIH – SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih – Salzburg maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te başladı ve EXXEN'de yayınlanıyor.