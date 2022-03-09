Manchester City 0-0 Sporting Lizbon (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk etti. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ilk maçı 5-0 gibi net bir skor ile kazanmıştı. Rövanş mücadelesi ise başladığı gibi 0-0 sona erdi ve eşitlik bozulmadı. İngiliz ekibi bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Mancherter City ile Sporting karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-0 kazanan Manchester City 0-0 biten karşılaşmanın sonunda turlayan taraf oldu.
Kritik karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Çağlar Uyarcan üstlenirken,VAR koltuğunda ise olarak Abdulkadir Bitigen görev aldı.