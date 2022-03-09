REAL MADRID PSG MAÇI İZLE - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid sahasında PSG'yi konuk edecek. Son 16 turu ilk maçında PSG 1-0 galip gelmişti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Camavinga, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar