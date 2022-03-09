UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile PSG karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
REAL MADRID - PSG MAÇI 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Benzema, Vinicius
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Mbappe, Messi, Neymar
REAL MADRID - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - PSG maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.