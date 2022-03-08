UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak maçlarla beraber devam ediyor. Günün öne çıkan maçında İngiliz devi Liverpool, evinde son İtalya şampiyonu Inter'i evinde ağırlıyor. Dev maç öncesi futbolseverler, Liverpool – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi aramalarda bulunuyor. Liverpool - Inter maçına ait bilgiler haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Liverpool, evinde Inter'i ağırlıyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Liverpool – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool – Inter Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te EXXEN'de yayınlanacak.