UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Bayern Münih, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Salzburg'u evinde ağırlayacak. Peki, Bayern Münih – Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih- Salzburg maçına ait bilgiler haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Bayern Münih, evinde Salzburg'u ağırlıyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Bayern Münih – Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNIH – SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih – Salzburg maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te EXXEN'de yayınlanacak.