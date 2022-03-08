UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Liverpool, evinde Inter'i ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
LIVERPOOL – INTER 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Jones, Mane, Jota, Salah
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan, Perisic, Alexis, Lautaro
LIVERPOOL – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool – Inter Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te başladı ve EXXEN'de yayınlanıyor.