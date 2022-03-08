Liverpool 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı oynanan maçlarla beraber devam etti. Günün öne çıkan maçında İngiliz devi Liverpool, evinde son İtalya şampiyonu Inter'i evinde ağırladı. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Inter oldu. Ancak bu sonuç, İtalyan ekibinin çeyrek finale çıkmasına yetmedi. Inter'in galibiyet golü Latuaro Martinez'den geldi.İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 01:00 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 01:16