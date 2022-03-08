Bayern Münih 7–1 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu oynanan maçlarla devam ediyor. Bayern Münih, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Salzburg'u evinde konuk etti. Alman ekibi, rövanç mücadelesini 7-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bayern'in golleri, Robert Lewandowski (3), Müller (2) Gnabry ve Sane'den geldi. Salzburg'un tek sayısı ise Maurits Kjaergaard'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 00:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 00:52
1-1'in rövanşında Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 7-1 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Alman devine turu getiren golleri 12 ve 21. dakikalarda penaltıdan ve 23. dakikada Robert Lewandowski, 31. dakikada Serge Gnabry, 54. dakikada ve 83. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Leroy Sane kaydetti.
Salzburg'un tek golü ise 70. dakikada Mariuts Kjaergaard'dan geldi.
LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada 23 dakikada hat-trick yapan Lewandowski tarihe geçti. Polonyalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu olmayı başardı.