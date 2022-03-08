Bayern Münih 7–1 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu oynanan maçlarla devam ediyor. Bayern Münih, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Salzburg'u evinde konuk etti. Alman ekibi, rövanç mücadelesini 7-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bayern'in golleri, Robert Lewandowski (3), Müller (2) Gnabry ve Sane'den geldi. Salzburg'un tek sayısı ise Maurits Kjaergaard'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 00:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 00:52