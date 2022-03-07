İngiltere'nin Manchester Stadyumu'nda 9 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri ise VAR olarak görev yapacak.
Manchester City- Sporting Lizbon maçını Halil Umut Meler yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City ile Sporting Lizbon arasında oynanacak maçı yönetecek.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 13:52