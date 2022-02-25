Rusya - Ukrayna arasındaki savaş sporu da olumsuz etkilemeye devam ediyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St Petersburg şehrinden alınarak Fransa'nın Paris kentine verildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.

UEFA ayrıca, bugünkü toplantısında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.