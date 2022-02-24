Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası St. Petersburg'da oynanması planlanan 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin akıbeti merak ediliyordu.
UEFA'dan flaş karar! 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıyor
UEFA, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sonrası flaş bir karar aldı. 2022 yılında St. Petersburg kentinde düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınacağı öğrenildi. İşte detaylar...
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi Finali'ni planlandığı şekilde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirmeme kararı aldığı öğrenildi.
Associated Press, UEFA tarafından merakla beklenen kararın verildiğini ifade etti. İsmini vermek istemeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, UEFA'nın 25 Şubat Cuma günü gerçekleştireceğini belirttiği toplantıda 28 Mayıs'taki final maçının Rusya'dan alındığını açıklamaya hazırlandığı aktarıldı.