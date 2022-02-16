Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda PSG - Real Madrid ve Sporting Lizbon - Manchester City maçları oynandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i konuk etti. Parc Des Princes'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 61'inci dakikasında Fransız ekibi, penaltı kazandı. Lionel Messi'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Courtois, gole izin vermedi. Ev sahibi ekip, 90+4'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline geçirdi. Madrid ekibinde Carlos Casemiro ile Ferland Mendy, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan ilk maçta gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü. İki oyuncu, 9 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY'DEN SPORTING'E FARKLI TARİFE

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan Manchester City, avantajı eline geçirdi. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Riyad Mahrez, 17 ve 44'üncü dakikalarda Bernardo Silva, 32'nci dakikada Phil Foden ve 58'inci dakikada Raheem Sterling kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasından sonraki eleme turlarında ilk yarıyı 4 farkla önde tamamlayan ilk takım olmayı başardı. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 9 Mart tarihinde İngiltere'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak olan iki karşılaşma ile devam edecek. Organizasyonda günün programı şu şekilde;

23.00 Inter - Liverpool

23.00 Salzburg - Bayern Münih