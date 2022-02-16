RB Salzburg ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı. Red Bull Arena'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Zorlu karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Salzburg'un golünü 21. dakikada Amadu kaydetti. Bayern Münih'in golü 90. dakikada Coman'dan geldi. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mart'ta Bayern Münih'in evinde oynanacak. Liverpool avantajı kaptı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter evinde Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Liverpool'un golleri 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Salah'tan geldi. haberin devamı