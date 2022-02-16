UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter evinde Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Liverpool'un golleri 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Salah'tan geldi.