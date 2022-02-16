Inter 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter evinde Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Liverpool'un golleri 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Salah'tan geldi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 00:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 00:59