UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.
SPORTİNG LIZBON – MANCHESTER CITY CANLI İZLE
Günün öne çıkan maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, İngiliz devi Manchester City'i evinde ağırlayacak. Sporting Lizbon – Manchester City Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşması 15 Şubat Salı (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu EXXEN'den canlı yayınlanacak.
SPORTİNG LIZBON – MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER:
Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Nunes, Palhinha, Reis; Sarabia, Paulinho, Goncalves
Ederson; Stones, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling