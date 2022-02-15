Sporting Lizbon – Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Sporting Lizbon – Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon evinde İngiliz devi Manchester City’i konuk edecek. Sporting Lizbon – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sporting Lizbon – Manchester City maçına dair her türlü detay haberimizde.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 10:03