Şampiyonlar Ligi kuraları yeniden çekilecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde büyük bir yanlış oldu. Kura çekiminin tekrarlanmasına karar verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde büyük bir yanlışın altına imza atıldı. Daha sonrasında kulüplerden itiraz geldi. UEFA itirazları değerlendirdi ve kura çekiminin tekrarlanmasına karar verdi.

Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibinde aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.



Daha sonra Atletico Madrid'in rakininin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakipleri çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.



Bu durumun ardından Atletico Madrid, Villarreal ve Real Madrid kura çekimine itiraz etti.



Yaşananların ardından kura çekiminin saat 17.00'de yeniden çekilecek.

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