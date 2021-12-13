13 Aralık 2021, Pazartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli oldu.
Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! PSG - Manchester United...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup müsabakaları sona erdi. Son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Çeyrek final öncesi PSG - Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, son şampiyon Chelsea ile eşleşti. Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'in rakibi ise Ajax. İşte tüm eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli oldu.
Kura çekiminde Lionel Messi'li Paris Saint Germain ile Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ın eşleşmesi dikkat çekti.
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Lille - Chelsea
Manchester United - PSG
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