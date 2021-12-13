Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçlandı. Son 16 turunun en kririk eşleşmesi ise PSG ile Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yanlışlık olmasının ardından yeniden yapıldı. Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu.



İŞTE EŞLEŞMELER



Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

PSG - Real Madrid

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool



NELER OLMUŞTU?



Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.



Daha sonra Atletico Madrid'in rakininin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakiplerinin çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.



Bu durumun ardından Atletico Madrid, Villarreal ve bazı takımlar kura çekimine itiraz etti. Yaşananların ardından kura çekiminin tekrarlanması kararlaştırıldı.



UEFA'dan yapılan açıklamada "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek" denildi.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ