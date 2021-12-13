13 Aralık 2021, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçlandı. Son 16 turunun en kririk eşleşmesi ise PSG ile Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yanlışlık olmasının ardından yeniden yapıldı. Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Salzburg - Bayern Münih
Sporting - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
PSG - Real Madrid
Atletico Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus
Inter - Liverpool

NELER OLMUŞTU?

Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.

Daha sonra Atletico Madrid'in rakininin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakiplerinin çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.

Bu durumun ardından Atletico Madrid, Villarreal ve bazı takımlar kura çekimine itiraz etti. Yaşananların ardından kura çekiminin tekrarlanması kararlaştırıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek" denildi.

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