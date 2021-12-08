09 Aralık 2021, Perşembe
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Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Roman Yaremchuk ve 22. dakikada Gilberto kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Benfica puanını 8 yaptı ve 7 puanlı Barcelona'nın önünde grubu ikinci bitirdi. Dinamo Kiev ise 1 puanla Avrupa defterini kapattı.
Benfica'da Gedson Fernandes maç kadrosunda yer almadı.
Benfica 2-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU-ÖZET) Gedson Fernandes maç kadrosunda yer almadı
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Benfica sahasında, Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i konuk etti. Portekiz ekibi rakibini Roman Yaremchuk ve Gilberto'nun kaydettiği golle 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Benfica maçı 2-0 kazanarak Bayern Münih'in ardından gruptan ikinci çıktı.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Roman Yaremchuk ve 22. dakikada Gilberto kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Benfica puanını 8 yaptı ve 7 puanlı Barcelona'nın önünde grubu ikinci bitirdi. Dinamo Kiev ise 1 puanla Avrupa defterini kapattı.
Benfica'da Gedson Fernandes maç kadrosunda yer almadı.
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