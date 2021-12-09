09 Aralık 2021, Perşembe
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Atalanta - Villarreal maçı EXXEN'den naklen ekranlara geliyor.
Atalanta - Villarreal maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçına Atalanta sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Atalanta - Villarreal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçına Atalanta sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Atalanta - Villarreal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Öte yandan maç öncesi Atalanta 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Villarreal ise 7 puanla 2. durumda.ATALANTA - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atalanta - Villarreal maçı EXXEN'den naklen ekranlara geliyor.
ATALANTA - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ
Atalanta: Musso: Toloi, Merih Demiral, Polomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Maahle, Pessina, Ilicic, Zapata
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Moi Gomez, Capoux, Moreno, Gerard Moreno, Donjuma
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