09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta - Villarreal maçı CANLI

Atalanta - Villarreal | CANLI
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçına Atalanta sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Atalanta - Villarreal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçına Atalanta sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Atalanta - Villarreal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan maç öncesi Atalanta 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Villarreal ise 7 puanla 2. durumda.

ATALANTA - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta - Villarreal maçı EXXEN'den naklen ekranlara geliyor.




ATALANTA - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta: Musso: Toloi, Merih Demiral, Polomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Maahle, Pessina, Ilicic, Zapata

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Moi Gomez, Capoux, Moreno, Gerard Moreno, Donjuma

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