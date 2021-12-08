08 Aralık 2021, Çarşamba

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Bayern Münih - Barcelona maçı canlı anlatım (Bayern Münih - Barcelona maçı canlı izle)

Bayern Münih - Barcelona | CANLI
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih - Barcelona maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Musiala, Tolisso; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba; Dembélé, Depay.

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