Bayern Münih - Barcelona maçı canlı anlatım (Bayern Münih - Barcelona maçı canlı izle)
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Bayern Münih - Barcelona maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - BARCELONA İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Davies; Musiala, Tolisso; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.
Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba; Dembélé, Depay.
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