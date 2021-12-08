09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih 3-0 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona Avrupa Ligi’ne düştü! Bayern 6’da 6 yaptı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman devi 3-0 kazandı ve grubu lider tamamladı. Öte yandan Barcelona ise Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Musiala'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Alman devi grubu lider tamamlarken, Katalan ekibi ise 3. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

E grubundaki puan durumu ise şu şekilde;

E GRUBU

1- Bayern Münih: 18 puan

2- Benfica: 8 puan

3- Barcelona: 7 puan

4- Dinamo Kiev: 1 puan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Benfica evinde turladı! Gedson Fernandes... Benfica evinde turladı! Gedson Fernandes...
Atletico Madrid turu Portekiz’de aldı! Atletico Madrid turu Portekiz'de aldı!
Yalçın maç sonunda konuştu! Şapkamızı önümüze koyup... Yalçın maç sonunda konuştu! "Şapkamızı önümüze koyup..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör