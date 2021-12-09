Atalanta 2-3 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son haftasında Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçı Villarreal 3-2 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Atalanta-Villarreal maçını konuk ekip Villarreal 3-2'lik skorla kazandı.
İspanyol ekibine üç puanı getiren golleri 3'te ve 51'de Danjuma ile 42'de Capoue kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 71'de Malinovskyi ve 80'de Duvan Zapata'nın golleri puan almaya yetmedi.
Bu sonucun ardından F Grubu'nu 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Villarreal adını son 16 turuna yazdırdı. Merih Demiral'lı Atalanta ise 6 puanla 3'üncü oldu. İtaltyan ekibi böylece yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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