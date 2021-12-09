09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta 2-3 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta’ya evinde şok! Villarreal yoluna devam etti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son haftasında Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçı Villarreal 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Atalanta-Villarreal maçını konuk ekip Villarreal 3-2'lik skorla kazandı.

İspanyol ekibine üç puanı getiren golleri 3'te ve 51'de Danjuma ile 42'de Capoue kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 71'de Malinovskyi ve 80'de Duvan Zapata'nın golleri puan almaya yetmedi.

Bu sonucun ardından F Grubu'nu 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Villarreal adını son 16 turuna yazdırdı. Merih Demiral'lı Atalanta ise 6 puanla 3'üncü oldu. İtaltyan ekibi böylece yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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