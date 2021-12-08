08 Aralık 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Zenit - Chelsea maçı canlı anlatım (Zenit - Chelsea maçı canlı izle)

Zenit - Chelsea | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu son haftasında Zenit ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta mücadelesinde Rusya'nın Zenit takımı, İngiltere'nin Chelsea takımını konuk ediyor. Zenit - Chelsea maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ZENIT - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Zenit - Chelsea maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

ZENIT - CHELSEA İLK 11'LER

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Malcom, Wendel, Kuzyaev, Barrios; Claudinho; Azmoun.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Sarr; James, Barkley, Saúl, Hudson-Odoi; Mount, Werner, Lukaku.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Juventus - Malmö | CANLI Juventus - Malmö | CANLI
Atletico Madrid turu Portekiz’de aldı! Atletico Madrid turu Portekiz'de aldı!
Yalçın maç sonunda konuştu! Şapkamızı önümüze koyup... Yalçın maç sonunda konuştu! "Şapkamızı önümüze koyup..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör