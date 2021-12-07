08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Dortmund maçında 10 kişi kaldı! İşte penaltı pozisyonu

Penaltı kararı sonrası kırmızı çıktı! İşte o anlar
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk eden Borussia Dortmund, Welinton'un Dahoud'u Beşiktaş ceza sahası içerisinde düşürdüğü pozisyonda penaltı kazandı. Brezilyalı futbolcu, penaltı sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte o anlar... (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Ev sahibi takım, Signal-Iduna Park'ta oynanan mücadelenin 43. dakikasında penaltı kazandı. Maçın hakemi François Letexier, Welinton'un Dahoud'a Beşiktaş ceza sahasında yaptığı faul sonrası penaltı noktasını gösterdi.

VAR ÇAĞIRDI KARAR DEĞİŞMEDİ

Fransız hakem, Brezilyalı stopere direkt kırmızı kart gösterirken; VAR, François Letexier'i uyararak kırmızı kart pozisyonunu tekrar incelemesini istedi. Pozisyonu tekrar izleyen Letexier kararını değiştirmedi ve Welinton kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dortmund'da penaltı atışını gerçekleştiren Marco Reus, 45+2. dakikada topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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