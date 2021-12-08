08 Aralık 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus - Malmö | CANLI

Juventus - Malmö | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında son 16 turunu garantileyen Juventus sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Juventus-Malmö maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçında evinde Malmö ile karşı karşıya geliyor. Juventus- Malmö maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ

Juventus: Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Kean

Malmö: Diawara; Olsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Čolak




JUVENTUS - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Juventus Malmö maçı saat 20.45'te Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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