08 Aralık 2021, Çarşamba
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JUVENTUS - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ
Juventus: Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Kean
Malmö: Diawara; Olsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Čolak
JUVENTUS - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Juventus - Malmö | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında son 16 turunu garantileyen Juventus sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor. Juventus-Malmö maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçında evinde Malmö ile karşı karşıya geliyor. Juventus- Malmö maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
JUVENTUS - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ
Juventus: Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Kean
Malmö: Diawara; Olsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Čolak
JUVENTUS - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Juventus Malmö maçı saat 20.45'te Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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