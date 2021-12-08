08 Aralık 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Zenit 3-3 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında Zenit ile Chelsea karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu son hafta mücadelesinde Zenit ile Chelsea Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

İngiliz devinde Timo Werner 2 gol ve 1 asistlik performansıyla devleşti.

Zenit'te ise 90+4'te attığı şık golle Ozdoev 1 puanı kurtardı.

Maçta gol perdesini 2. dakikada Werner açtı. Bu gole Zenit cephesinden yanıt 38'de Claudinho ve 41'de Serdar Azmoun'dan geldi. Chelsea'de 62. dakikada Romelu Lukaku skoru 2-2'ye getirirken, 85'te Werner ise takımını 3-2 öne geçirdi. Maçta son sözü ise 90+4. dakikada Ozdoev söyledi. Maç 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, Juventus'un gerisinde grubu 2. sırada tamamlamış oldu.

H GRUBU'NDA PUAN DURUMU:

1- Juventus : 15

2- Chelsea: 13

3- Zenit: 5

4- Malmö: 1

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