08 Aralık 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus 1 - 0 Malmö (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus evinde hata yapmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Juventus sahasında Malmö'yü 1-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı. İtalyan ekibinin golünü 18. dakika Moise Kean kaydetti.

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırladı. İtalyan ekibi rakibini 1-0 mağlup ederek grubunu 2. sırada tamamladı.

Juventus'un golünü 18. dakika Moise Kean kaydetti.

Bu sonucun ardından son 16 turuna lider çıkan Juventus grubunu 15 puanla tamamladı.

H GRUBU'NDA PUAN DURUMU:

Juventus : 15

Chelsea: 13

Zenit: 5

Malmö: 1
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