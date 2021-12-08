09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta-Villarreal maçına kar engeli!

Atalanta-Villarreal maçına kar engeli!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda milli futbolcumu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geleceği karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maç ertelendi.

İtalya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatine kadar kontroller yapıldı. Sahayı kaplayan yoğun kar yağışı nedeniyle Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nın zemini maça yetiştirilmeye çalışıldı. Mücadelenin hakemi İngiliz Anthony Taylor, saha koşullarının elverişsiz olması nedeniyle mücadeleyi erteleme kararı verdi.

Saha koşullarının yeniden denenerek Perşembe günü maçın oynanması bekleniyor.
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