09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Wolfsburg 1-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz attı Lille son 16'ya yükseldi!

Burak attı Lille son 16’ya yükseldi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Alman ekibi Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Fransız ekibinin gollerini Burak Yılmaz, David ve Angel Gomes kaydetti.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti. Bu kritik karşılaşmada Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz 75 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille'de golleri milli futbolcumuz Burak Yılmaz, David ve Angel gomes kaydetti. Bu sonucun ardından Lille grubunu lider olarak tamamladı.

Wolfsburg'un tek golü ise Steffen'den geldi.


İŞTE G GRUBU PUAN DURUMU

Lille - 11

Salzburg - 10

Sevilla - 6

Wolfsburg - 5

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