09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde bir maç dışında son 16'ya kalan takımlar belli oldu!

İşte Devler Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Atalanta - Villarreal maçı hariç son 16'ya kalan takımlar ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan kulüpler belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımların 15'i belli oldu. Son 16 turuna yükselen son takım, yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe gününe ertelenen Atalanta - Villarreal maçının ardından belli olacak.

Öte yandan Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14.00'teki kuranın ardından belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran takımlar şöyle:

Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille

Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal-Atalanta

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar ise şöyle:

Borussia Dortmund
RB Leipzig
Porto
Sheriff
Zenit
Barcelona
Sevilla
Villarreal/Atalanta

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