09 Aralık 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United 1-1 Young Boys (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ManU grubu lider tamamladı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu son hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Young Boys'u konuk etti. Mücadele Mason Greenwood ile Rieder'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu son ve 6. maçında Manchester United, sahasında Young Boys ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ve ManU grubunu lider olarak tamamladı.

Manchester United'ın golünü 9. dakikada Mason Greenwood kaydederken, Young Boys'un golü ise 42. dakikada Fabian Rieder'den geldi.

İŞTE F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Manchester United: 11
Villarreal: 7
Atalanta: 6
Young Boys: 5

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