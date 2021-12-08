Manchester United 1-1 Young Boys (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu son ve 6. maçında Manchester United, sahasında Young Boys ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ve ManU grubunu lider olarak tamamladı.

Manchester United'ın golünü 9. dakikada Mason Greenwood kaydederken, Young Boys'un golü ise 42. dakikada Fabian Rieder'den geldi.

İŞTE F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Manchester United: 11

Villarreal: 7

Atalanta: 6

Young Boys: 5

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