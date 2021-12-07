08 Aralık 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto 1-3 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid turu Portekiz’de aldı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek son 16 Turu'na yükselme başarısı gösterdi. Madrid'in gollerini Antoine GriezmannAngel Correa ve Rodrigo de Paul kaydetti. Porto'nun tek sayısı ise Sergio Oliveira'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio do Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi La Liga temsilcisi Atletico Madrid 3-1 kazanarak Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösterdi.

Atletico'ya turu getiren golleri Antoine Griezmann, Angel Correa ve Rodrigo de Paul atarken Porto'nun tek sayısı ise Sergio Oliveira'dan geldi.

Porto'da Wendell ve Agustin Marchesin, Atletico Madrid'de ise Yannick Carrasco kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Porto, UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam ederken Atletico Madrid ise Devler Ligi'nin Son 16 Turu'nda rakibini bekleyecek.
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