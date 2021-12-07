08 Aralık 2021, Çarşamba
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Signal Iduna Park'ta oynana mücadelede Borussia Dortmund, 5-0'lık skorla kazandı. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45 (p) ve 53'te Marco Reus ile 68 ve 81'de Erling Haaland kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 9 yaptı ve grubu 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise puansız olarak Devler Ligi macerasını noktaladı.
Beşiktaş tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamladı.
PUAN DURUMU
(18) Ajax
(9) Sporting
(9) Borussia Dortmund
(0) Beşiktaş
Dortmund 5-0 Beşiktaş ( MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş gruptaki son maçında deplasmanda Dortmund'a 4-0 mağlup olarak Fenerbahçe'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nden puansız ayrılan ikinci Türk takımı oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri, Mallen, Reus (2) ve Haaland (2) kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Beşiktaş karşılaştı.
Signal Iduna Park'ta oynana mücadelede Borussia Dortmund, 5-0'lık skorla kazandı. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45 (p) ve 53'te Marco Reus ile 68 ve 81'de Erling Haaland kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 9 yaptı ve grubu 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise puansız olarak Devler Ligi macerasını noktaladı.
Beşiktaş tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamladı.
PUAN DURUMU
(18) Ajax
(9) Sporting
(9) Borussia Dortmund
(0) Beşiktaş
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