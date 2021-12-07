UEFA Şampiyonlar Ligi: PSG - Club Brugge maçı canlı anlatım (PSG - Brugge maçı canlı izle)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Paris Saint-Germain ile Club Brugge karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Fransız ekibinin 8 puanı bulunuyor, Belçika temsilcisi ise 4 puanda. PSG - Brugge maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Club Brugge kozlarını paylaşıyor. PSG - Brugge maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
PSG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Paris Saint-Germain - Club Brugge maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
PSG - CLUB BRUGGE İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Di Maria.
Club Brugge: Mignolet, Hendry, Nsoki, Ricca, Balanta, Vanaken, Rits, Sandara, Mata, Lang, De Ketelaere.
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