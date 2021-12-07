07 Aralık 2021, Salı

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UEFA Şampiyonlar Ligi: PSG - Club Brugge maçı canlı anlatım (PSG - Brugge maçı canlı izle)

PSG - Brugge | CANLI
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Paris Saint-Germain ile Club Brugge karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Fransız ekibinin 8 puanı bulunuyor, Belçika temsilcisi ise 4 puanda. PSG - Brugge maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Club Brugge kozlarını paylaşıyor. PSG - Brugge maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

PSG - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Paris Saint-Germain - Club Brugge maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

PSG - CLUB BRUGGE İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Di Maria.

Club Brugge: Mignolet, Hendry, Nsoki, Ricca, Balanta, Vanaken, Rits, Sandara, Mata, Lang, De Ketelaere.

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