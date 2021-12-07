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Dortmund - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI İZLE

Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Dortmund'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Dortmund ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi B . Dortmund'a konuk olacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Dortmund-Beşiktaş karşılaşması öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - Beşiktaş maçı 7 Aralık Salı günü saat 23:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

DORTMUND - BEŞİKTAŞ 11'LERİ

Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.

KARA KARTAL'DA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 5 oyuncu bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Teixeira da görev yapamayacak. Pjanic de üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

3 ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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