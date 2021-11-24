Sheriff Real Madrid maçı CANLI İZLE (Sheriff-Real Madrid canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. karşılaşmasında Sheriff Tiraspol sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Sheriff-Real Madrid maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid, grupta büyük bir sürprize imza atan Sheriff Tiraspol'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SHERIFF REAL MADRID İLK 11'LER
Sheriff: Athanasiadis, Costanza, Hurtado, Dulanto, Leite, Addo, Thill, Kolovos, Velez, Bruno, Traore
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, V. Junior, Benzema
SHERIFF REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sheriff - Real Madrid maçı saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
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