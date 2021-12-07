07 Aralık 2021, Salı

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UEFA Şampiyonlar Ligi: Milan - Liverpool maçı canlı anlatım (Milan - Liverpool maçı canlı izle)

Milan - Liverpool | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Milan ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Milan - Liverpool maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu 6. hafta mücadelesinde Milan ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Milan - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


MILAN - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Milan - Liverpool maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

MILAN - LIVERPOOL İLK 11'LER

AC Milan: Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández - Tonali, Kessié - Messias, Díaz, Krunic - Ibrahimovic.

Liverpool: Alisson, N Williams, Phillips, Konate, Tsimikas, Morton, Oxlade, Minamino, Mane, Salah, Origi.

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