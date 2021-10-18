UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı start alacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda nefes kesen maçlar oynanacak. İşte haftanın programı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, yarın saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.
Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)
20 Ekim Çarşamba:
19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)
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