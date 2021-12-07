Real Madrid Inter maçı CANLI (Real Madrid Inter canlı izle)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Inter maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Real Madrid ile Inter, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşıyor.
Mücadele öncesi Real Madrid, 12 puanla zirvede yer alıyor. Inter ise 10 puanla 2. sırada bulunuyor.
TSİ 23.00'te başlayan ve EXXEN'den canlı yayınlanan Real Madrid - Inter maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.
REAL MADRID - INTER MAÇI İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Jovic, Vinicius Junior
Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Martinez, Dzeko
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